Швейцарія розширила санкції проти Білорусі після візиту Тихановської

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Швейцарська влада ухвалила рішення розширити санкції проти Білорусі. Це зробили після візиту лідерки опозиції Світлани Тихановської до Берна.

Джерело:

телеграм Франака Вячорка

Санкції посилили щодо фізичних та юридичних осіб. Зокрема в перелік потрапили 29 осіб та 7 компаній.

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Проти кого ввели санкції

Санкції не оминули бізнесмена Миколи Горобця. У грудні він потрапив до списку санкцій Європейського Союзу. Після того бізнесмен переписав свої активи на менеджерів і відправився з родиною до Швейцарії. Також санкції ввели проти:

  • бізнесмена Олександра Шакутіна;
  • генерального прокурора Андрія Шведа;
  • міністра інформації Ігоря Луцького;
  • голови Білтелерадіокомпанії Івана Ейсмонта.

Повний список підсанкційних осіб опублікували на сайті Держсекретаріату Швейцарії з питань економіки.

Санкції Швейцарії проти Білорусі