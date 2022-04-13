Швейцарія ухвалила нові санкції проти Росії: у списку доньки Путіна

Швейцарія розширює свої санкції проти Росії. Під нові обмеження потрапили 200 осіб та компаній.

Також під санкції потрапили 2 дочки Путіна Марія та Катерина. В уряді країни наголосили, що тепер санкційний список Швейцарії повністю відповідає списку ЄС.

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Швейцарія фактично ввеле п'ятий санкційний пакет ЄС проти Росії зі свого боку, щоправда лише оминули пункт про автомобільний та морський транспорт через своє географічне розташування, зокрема відсутності виходу до моря.

Санкції набувають чинності від сьогодні, 13 квітня.

Нагадаємо, що після початку війни Росії проти України, Швейцарія порушила свій понад 200-річний нейтралітет та ввела санкції проти Росії.

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