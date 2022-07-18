Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських військових

Швейцарія відхилила запит НАТО, відмовившись лікувати українських військових. Мовиться про бійців, які отримали поранення під час російського вторгнення.

Зауважимо, що декілька країн уже прийняли поранених, наприклад, Норвегія.

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Швейцарія ще у травні отримала запит Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха, який працює у структурі НАТО, і координує медичні евакуації з України на міжнародному рівні.

Запит отримала Медична служба армії (KSD). Оскільки лікарні перебувають у віданні кантонів, KSD також залучила конференцію кантональних директорів охорони здоров'я (GDK).

Рада GDK "задекларувала фундаментальну відкритість кантонів та лікарень". Цивільні та військові органи охорони здоров'я на федеральному рівні також відреагували доброзичливо.

Хто виступив проти лікувати поранених українських військових

Рішення не підтримало міністерство закордонних справ на чолі з Ігнаціо Кассісом, який зараз є і президентом країни. МЗС 3 тижні вивчало наслідки цього питання відповідно до міжнародного права. У середині червня міністерство написало у заяві іншим структурам, що відхиляє запит з юридичних та практичних причин.

Ключовим аргументом є нейтральність. Насправді Женевські конвенції 1949 року містять спеціальне положення для нейтральних держав, яке, згідно з МЗС Швейцарії, застосовується і тут.

Що це означало б для Швейцарії

Стаття 37 першої Женевської конвенції регулює випадок, коли нейтральна країна опікується пораненими солдатами воюючих держав. У цьому випадку нейтральна країна має забезпечити, щоб солдати "більше не могли брати участь у бойових діях" після їх одужання згідно з угодою, яку адмініструє Швейцарія як держава-депозитарій.

Щоб запобігти їхньому поверненню на війну, Швейцарії, можливо, навіть довелося б інтернувати солдатів. Єдиним способом відступити від цього правила було б, якби росія дозволила українським солдатам повернутись. За даними МЗС це малоймовірно.

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Однак Швейцарія не відвертається від України

У міністерстві заявляють, що замість того, щоби привозити поранених до Швейцарії, вони тепер хочуть допомогти їм на місці. МЗС вирішило, що гуманітарна допомога федерального уряду підтримуватиме цивільні лікарні в Україні.

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У червні уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва.