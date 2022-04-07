Швейцарія заморозила російські активи на 8 мільярдів доларів

7 квітня 2022 , 17:01
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Джерело:

Bloomberg

Швейцарія станом на 7 квітня заморозила російські активи на 8 мільярдів доларів. Ця цифра зростала від дня, коли країна вперше ввела санкції проти Росії.

Відповідні дані надав Ервін Боллінгер – представник Державного секретаріату з питань економіки (SECO). Минулого разу дані оновлювали 24 березня.

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Тоді мовилося про 5,75 мільярда франків.

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Автор: Мар'яна Бекало