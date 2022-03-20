Швейцарські вогнеборці передадуть обладнання українським колегам
Джерело:Rts.ch
Вогнеборці Швейцарії вирішили допомогти своїм українським колегам. Вже незабаром вони передадуть обладнання в Україну.
Вантаж обладнання найближчими тижнями відправиться до Польщі, а потім – в Україну.
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Переговори керівництва Пожежно-рятувальної служби міста Женеви з Федеральним департаментом закордонних справ відбулися нещодавно.
Після цього можна було б зв'язатися з польськими пожежниками, відповідальними за організацію допомоги, яка надходить від своїх колег з різних країн,
– розповів речник лейтенант Ніколас Мійо.
Він підкреслив, що пожежники створюють структуру для організації цієї допомоги. Вантаж має відправитися в найближчі кілька тижнів, але через конфлікт ситуація може швидко змінитися.
Зверніть увагу! Від початку відкритого вторгнення російських військ загинув уже 21 рятувальник. Також є поранені. Кожен із них до останньої хвилини життя робив усе для допомоги та порятунку українців.
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