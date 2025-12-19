У Швецарії засудили чоловіка за участь у війні на боці України

Військовий суд Швейцарії визнав винним 49-річного громадянина країни, який воював в Україні проти російських окупантів. За швейцарським законодавством служба у збройних силах інших країн заборонена і кваліфікується як найманство.

За даними суду, чоловік проходив службу у складі Збройних сил України, виконуючи завдання снайпера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SRF.

Який вирок обрали швейцарцю за участь у війні в Україні?

Прокуратура наполягала на реальному покаранні й просила призначити шість місяців позбавлення волі без умовного терміну. Обвинувачення аргументувало це наявністю у підсудного попередніх судимостей та необхідністю запобігти його можливій участі у збройних конфліктах за кордоном у майбутньому.

Сторона захисту заявляла, що прямих доказів участі швейцарця у бойових діях немає, окрім публікацій у ЗМІ. У суді також прозвучали слова матері підсудного, яка зазначила, що "не вірить 80% того, що розповідає" її син.

У четвер, 18 грудня, військовий суд ухвалив рішення призначити чоловікові 18 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном чотири роки.

