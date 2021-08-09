Швидше, вище, сильніше: незалежна Україна та великий спорт

Олімпійські ігри у Токіо позаду. В цілому Україна завоювала дев'ятнадцять медалей. З одного боку, нагород отримано більше, ніж на попередній Олімпіаді в Ріо, з іншого – від деяких українських олімпійців чекали не бронзи чи срібла, а повноцінного золота. Далі читайте російською.

Похожий осадок остался и после недавнего чемпионата Европы по футболу: с одной стороны, впервые в истории удалось выйти в четвертьфинал, с другой – многих расстроил унизительный разгром нашей сборной в этом самом четвертьфинале.

Интересно "Наших бьют": как россиянам скармливают ксенофобскую повестку вместо реальности

Безусловно, требовательной украинской публике хотелось лучших результатов

Тем более накануне тридцатилетия независимости, когда всякое спортивное состязание несет особую символическую нагрузку.

Последние 30 лет большой спорт выступал для нашего общества спасительной психологической отдушиной. Своеобразной ширмой, частично заслонявшей экономические, политические и социальные неурядицы.

От нищеты и хаоса 1990-х можно было отвлечься, порадовавшись мировому рекорду Сергея Бубки или олимпийскому золоту Оксаны Баюл. В 2000-е украинцам льстила всемирная слава братьев Кличко и популярность фамилии "Шевченко", которую на Западе связывали не с Кобзарем, а со знаменитым форвардом. В 2012-м футбольный чемпионат ненадолго объединил власть и оппозицию, будущих майдановцев и антимайдановцев: за полтора года до того, как стало очевидно, что нам не ужиться в одном государстве с Януковичем и Ко…

Благодаря спорту неустроенная страна чувствовала себя успешной. Благодаря спорту слабая страна ощущала себя сильной. Благодаря спорту расколотая страна могла побыть единой. Спортивная доблесть не избавляла Украину от хронических проблем, но помогала временно от них абстрагироваться.

Не пропустите Как может выглядеть аннексия Беларуси на практике

Однако нынешнее лето продемонстрировало, что этот психологический эффект постепенно слабеет. И дело не только в том, что украинские спортсмены уже не завоевывают золотые медали в желаемых количествах. Примечательнее то, что от нападок на родине не застрахованы даже бесспорные триумфаторы. Не все обрадовались олимпийскому успеху Жана Беленюка: кто-то предпочел хейтить чемпиона из-за его принадлежности к "Слуге народа". Еще раньше Артем Довбик, забивший победный гол в игре со шведами, столкнулся с хейтом на языковой почве.

К своему тридцатилетию Украина подошла разобщенной и раздираемой взаимными претензиями – а прикрывать эту и другие отечественные проблемы спортивной ширмой получается все хуже и хуже.

Можно сражаться за награды в плавании или гребле, но если бы медали давались за умение договариваться друг с другом, то украинское общество вряд ли получило бы даже одну-единственную бронзу.

Можно побеждать в боксе или карате, но это не поможет нокаутировать Кремль на международной арене или хотя бы заблокировать достройку "Северного потока-2". Можно блистать в греко-римской борьбе, но борьба с коррупцией и экономической отсталостью для Украины неизмеримо важнее.

На тридцатом году независимости мы должны многое сделать для себя и своей страны

А еще стоит изменить наше отношение к большому спорту – и не воспринимать его как прикрытие, призванное заслонить отечественные неудачи на других направлениях. И тогда любой, даже относительно скромный успех украинских спортсменов, будет выглядеть иначе.