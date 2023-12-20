Сі Цзіньпін зустрівся з Мішустіним: що китайський лідер пообіцяв Росії

Сі Цзіньпін 20 грудня провів зустріч з російським прем'єр-міністром Міхаїлом Мішустіним. Під час неї китайський лідер заявив про прагнення "розширити" зв'язки з країною-агресоркою.

Про це розповіло китайське державне інформагентство. Воно зазначило, що відповідну обіцянку Сі Цзіньпін зробив, окресливши успіхи у торгівлі між Китаєм і Росією.

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Співпраця між Китаєм і Росією росте

Як зазначають журналісти, китайський лідер запевнив, що своєї річної мети двостороння торгівля між Росією та Китаєм буцімто "досягла". Мовиться про 200 мільярдів доларів. І це, запевнив Сі Цзіньпін, продемонструвало "стійкість" співпраці між державами.

Збереження та розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором, зробленим обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів,

– зазначив Сі.

Звернімо увагу, що у Bloomberg зауважили, що під час зустрічі Мішустін похизувався, що Росія та Китай буцімто практично повністю припинили використовувати американський долар. За його словами, у Кремлі "задоволені зростанням" зв'язків та готова розширювати співпрацю між країнами.

Росію покинули понад 300 компаній

Звернімо увагу, що до повномасштабного вторгнення в Росії працювали понад 1500 великих іноземних компаній. Частина з них покинула ринок країни-агресорки. Також є ті, хто припинив свою діяльність та не вкладає коштів у філії на території Росії.

Повністю з ринку країни-агресорки вийшли 304 компанії. Їхня потенційна вартість угод може складати 25 мільярдів доларів. Ще 320 компанії публічно заявили, що прагнуть покинути Росію та вже роблять у цьому напрямку кроки. Правда, місцева влада намагається загальмувати цей процес.

Найбільші компанії, які повністю вийшли, згенерували 82 мільярдів доларів доходу, водночас ті, що перебувають у процесі виходу, – 65 мільярдів доларів,

– повідомили у KSE.

Водночас слід розуміти, що далеко не всі компанії, які пішли з ринку Росії, отримали бодай якусь грошову компенсацію. Так, Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak продали лише за 1 євро. А от Carlsberg та Danone влада країни-агресорки просто "віджала".