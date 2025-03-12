Сибіга подарував держсекретарю США ікону, виконану на ящику з-під набоїв: як відреагував Рубіо
- Сибіга подарував Марко Рубіо ікону, намальовану на ящику з-під набоїв.
- Держсекретар США дуже позитивно відреагував на подаровану йому українською делегацією ікону під час українсько-американських переговорів у Джидді.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга подарував державному секретарю США Марко Рубіо ікону Богородиці, яка виконана на ящику з-під набоїв.
Відповідну світлину Сибіга опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.
Дивіться також Сибіга прокоментував переговори США та України у Джидді
Сибіга у Джидді подарував Рубіо ікону
Розповідаючи про деталі переговорів у Джидді (Саудівська Аравія) між делегаціями з США та України, Сибіга повідомив, що, зокрема, окрема увага була присвячена звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей.
"Це була наша принципова позиція", – наголосив Сибіга.
"Ікони на ящиках з-під набоїв" – мистецький проєкт київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка. Його головною ідеєю є перетворення смерті, символом якої є ящик з-під зброї, на життя, яке символізує ікона.
Проєкт було презентовано ще у 2015 році на території Софії Київської. Відтоді ікони, написані на ящиках з-під набоїв із зони бойових дій, експонувалася у 40 містах світу на понад 60 локаціях, зокрема у Вашингтоні, Берліні, Варшаві, Відні та на Сицилії.
Як відреагував Рубіо на подаровану йому ікону
Держсекретар США дуже позитивно відреагував на подаровану йому українською делегацією ікону під час переговорів між сторонами у Джидді.
Про це Сибіга розповів, відповідаючи на запитання Укрінформу, в розмові з агентством, а також PAP та RMF24.
Реакція Рубіо на ікону була дуже позитивною. Ця ікона Богородиці має особливу історію. Вона привезена біженцями з Маріуполя, намальована на елементах ящика з амуніцією, який був на "Азовсталі",
– зазначив міністр.
Сибіга подарував ікону Рубіо / Фото з фейсбуку українського міністра
Глава МЗС додав, що в дипломатії дуже важливо, щоб подарунки, які вручаються, "несли особливий зміст і посил".
"Мені здається, що ця історія саме про це", – констатував український дипломат.