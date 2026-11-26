Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з лівійським колегою Тагером Салемом Аль-Бауром. Раніше в Лівії були обурені, що Україна використала їхню територію для військової операції.

Про це повідомили в МЗС України.

Україна не збирається розширювати війну

Сибіга підкреслив, що жодна дія України не була спрямована проти Лівії чи лівійського народу. Усі дії були спрямовані виключно проти російських військових об'єктів.

Ми не маємо наміру поширювати війну Росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну. Ціную можливість прямого діалогу та відкритого обміну думками. Дякую лівійському колезі за змістовну розмову. Ми готові залишатися на зв’язку,

– зазначив Сибіга.

Глава МЗС висловив жаль через ненавмисні наслідки, які виникли внаслідок операції. Також він наголосив, що Україна підтримує суверенітет та територіальну цілісність Лівії. Свого часу наша держава допомагала лівійцям у найважчі періоди їхньої історії.

Українські медики були поруч із лівійцями в один з найважчих періодів історії Лівії. Вони надавали життєво необхідну медичну допомогу і цим засвідчили солідарність України та її відданість відносинам із Лівією. Сьогодні Україна також залишається надійним партнером і робить вагомий внесок у продовольчу безпеку Лівії, постачаючи зерно та інші продукти харчування,

– підкреслив Сибіга.

Україна прагне зміцнювати партнерство з Лівією та розширювати співпрацю на різних напрямках.

Нагадаємо, 22 листопада Сили оборони України атакували російські кораблі в одному з лівійських портів. За допомогою семи морських дронів вдалося знищити корвет "Меркурій" та уразити суховантаж MV ANGARA. Росія також втратила гелікоптер Ка-27.

У Лівії були незадоволені через таку атаку. У Президентській раді країни засудили атаку та поклали "повну відповідальність" на Україну. Там зазначили, що такі удари становлять загрозу Лівії та безпеці Середземномор'я. Там навіть назвали цю атаку рівнозначною "оголошенню війни".