Атаки на енергетику перед зимою: Сибіга закликав США прискорити передачу ракет для ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до державного секретаря США Марко Рубіо щодо захисту неба. Київ просить надати ракети-перехоплювачі достроково через постійні російські атаки на енергосистему.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, переговори дипломатів відбулися на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Парижі.

Які подробиці?

Очільник українського відомства закликав Вашингтон не послаблювати санкційний і політичний тиск на Москву попри паралельні дипломатичні контакти.

Ми повинні працювати над мирним врегулюванням, але паралельно з цим маємо продовжувати тиснути на Росію,

– підкреслив дипломат під час спілкування з журналістами.

Під час зустрічі українська сторона порушила питання додаткової допомоги для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів.

Міністр зазначив, що обмін розвідувальними даними зі США та військова підтримка в межах ініціативи PURL залишаються чинними.

Я порушив питання про те, як ми могли б пришвидшити деякі поставки, як знайти належний спосіб, можливо, достроково надати щось, і як спробувати знайти додаткові обсяги,

– зазначив Андрій Сибіга.

Переговори в Абу-Дабі та ініціативи деескалації

Окрему увагу сторони приділили дипломатичним контактам між українськими та російськими представниками, які проходять в Абу-Дабі за посередництва Сполучених Штатів. Україна намагається використати будь-яку можливість для досягнення справедливого миру.

Україна має серйозні наміри. Ми намагаємося використовувати будь-яку нагоду, щоб прискорити мирні зусилля та наблизити мир,

– наголосив глава МЗС.

Київ висловлює готовність домовлятися про конкретні кроки зі зниження ескалації. Зокрема, йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря.

Відповідні мирні ініціативи щодо Чорного моря вже надійшли до Москви через посередників – Туреччину, Єгипет та Індію. Водночас міністр зазначив, що ставиться до швидкого прогресу стримано й очікує на офіційну відповідь Кремля.

Фінансові виклики та удари по інфраструктурі

Українська сторона також попередила партнерів про суттєве зростання фінансових потреб держави для продовження оборони у 2027 році. Київ розраховує погодити довгострокові зобов'язання від союзників до кінця поточного року.

Нам потрібна макроекономічна стабільність. З точки зору внутрішньої політики це підбадьорює наш народ, коли люди розуміють, що принаймні протягом одного-двох років ми маємо довгострокові зобов'язання,

– пояснив очільник зовнішньополітичного відомства.

Міністр звернув увагу на те, що російська армія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру в холодний період. За його словами, Володимир Путін намагається зламати стійкість українців протягом зими.

Дипломат поділився, що його власна родина в Києві, де підростають троє дітей, стикається з відключеннями світла та часто має електрику лише по кілька годин на добу, як і більшість мешканців країни.