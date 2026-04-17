В України справді є карти, – Сибіга каже, що найважчий період дипломатичного треку з США позаду

Очільник МЗС України повідомив, що напружений період у відносинах із США вдалося пройти. Тепер сторони зосереджені на спільній роботі для пошуку способів мирного врегулювання війни.

Невдовзі до Києва має прибути американська делегація. Таку заяву Андрій Сибіга зробив під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі 17 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як у МЗС прокоментували відносини України та США?

Українська дипломатія, як стверджує Сигіба, змогла врегулювати двосторонні відносини між Києвом і Вашингтоном. При цьому доволі прагматично, з повагою до всіх позицій вдалося пройти найскладніший період дипломатичного треку.

В України справді є карти. Це реальність,

– наголосив глава МЗС.

Він додав, що вітає зусилля американської сторони, зокрема Дональда Трампа, стосовно наближення справедливого й всеохоплюючого миру. На думку Сибіги, досягти мирних домовленостей без залучення президента США нереально.

Очільник МЗС також наголосив, що Україна має продовжувати дипломатичні зусилля для завершення війни, попри тимчасове уповільнення переговорного процесу.

Він зазначив, що мирні ініціативи частково "зависли", однак їх необхідно рухати далі, адже це відповідає інтересам держави. За його словами, Київ очікує на приїзд американської переговорної делегації, щоб узгодити подальші кроки.

До слова, про запланований приїзд американців до України раніше говорив і керівник ОП Кирило Буданов. А в інтерв'ю для Bloomberg він зазначав, що до складу переговорної групи США можуть увійти Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а також не виключив участі Ліндсі Грема.

Водночас контакти між українською та американською сторонами тривають постійно, хоча на темпи діалогу вплинула ситуація на Близькому Сході.

Міністр переконаний, що відчутного прогресу можна досягти саме через дипломатію, але паралельно потрібно посилювати тиск на Росію.

Ніяких ілюзій. Ніяких марних сподівань. Лише рішучі кроки. Режим Путіна має усвідомити наслідки відмови від конструктивної позиції. Як я вже зазначав, ми готові до припинення вогню,

– підкреслив Сибіга.

