Тому туди одразу направили співробітників "Муніципальної варти". Також туди прибули поліцейські та вони разом намагалися зупинити це зухвале правопорушення. Вони всі, як і перехожі, отримали свою частину нецензурної лайки.

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Голий чоловік спустився з вічного вогню / Фото "Департаменту муніципальної безпеки Одеси"

Вмовили одягнутися

Коли до пам'ятника Невідомому матросу прибули "муніципали", вони почали просити чоловіка звідти злізти. Проте він на прохання реагував агресивно та лише більше наближався до вогню.



Зловмисника вмовили одягнутися / Фото "Департаменту муніципальної безпеки Одеси"

Саме через це довелося викликати й патрульних. Вони спільними зусиллями змогли вмовити зловмисника спуститись. Потім його переконали одягнутися та провели до автомобіля швидкої допомоги.



Правоохоронці ведуть хлопця, який був голим / Фото "Департаменту муніципальної безпеки Одеси"

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6 липня повідомили, що на вічному вогні цього пам'ятника група людей вирішили влаштувати пікнік. Вони смажили на меморіальному полум'ї їжу.

Також вони пили пиво те веселилися. Проте вечірку довелося припинити, коли туди прийшли співробітники муніципальної варти. Згодом оприлюднили відео цього інциденту.