Про викриття цієї схеми повідомили 22 жовтня. оголошувати підозру до арештанта прийшли прямісінько в камеру.

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Скількох людей він ошукав

Слідчі з'ясували, що чоловік скоював злочини на одній з популярних інтернет-платформ. Для цього він розмістив оголошення про продаж побутової техніки, якої не мав.

Коли знайшлися потенційні жертви, зловмисник просив передоплату, а потім ігнорував. Загалом таким чином йому вдалося ошукати щонайменше 3 людей на загальну суму 1 500 гривень.

Коли слідчі прийшли до камери, вдалося знайти 2 мобільних телефони. Саме з них публікували неправдиві оголошення. За що цей чоловік потрапив до слідчого ізолятор – не повідомляли.

Обшуки арештанта СІЗО, якого підозрюють / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці оголосили йому підозру за статтею про шахрайство, яке вчинялося неодноразово. Максимальне покарання за нею – до 3 років в'язниці.

Оголошення підозри та обшук у камері: дивіться відео Нацполіції

Схожа схема раніше

25 серпня викрили жительку Одещини, яка взагалі створила цілий інтернет-магазин одягу, якого не мала. Вона продавала одяг і просила зробити передоплату в розмірі повної вартості товару.

Проте замість обіцяного вбрання жертви отримували тільки ігнорування зі сторони продавця. Цю схему зловмисниця реалізовувала в соцмережах.