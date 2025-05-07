У Сикстинській капелі офіційно почалися вибори Папи Римського

У Ватикані офіційно розпочався конклав. Двері Сикстинської капели зачинили, кардинали почали роботу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Перший був, а другого не буде: яке ім'я оминають усі Папи Римські й до чого тут Страшний Суд

Ватикан обирає нового Папу Римського

У Сикстинській капелі зібралися 133 кардинали, які 7 травня проведуть таємне голосування за нового Папу Римського.

З-за зачинених дверей капели не буде жодних новин та фото, доки офіційно не оберуть нового Папу.

Після першого туру голосування з димаря мають випустити перший дим, що сповіщатиме про завершення першої частини обрання понтифіка.

У Ватикані обирають нового Папу Римського / Фото CNN

На початку засідання архієпископ Дієго Равеллі, який був помічником покійного Папи Франциска, дав усім команду "extra omnes", що з латині означає "всі інші на вулиці". Ще раніше кардинали скали Клятву таємниці.

Наразі під стінами капели перебуває натовп. Усі очікують завершення конклаву. Обирати Папу Римського кардинали будуть кілька днів за чітким розкладом. Вони перебувають за дверима без будь-яких засобів зв'язку.

До слова, процесію до початку конклаву очолював державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, який є одним з головних кандидатів на обрання наступним Папою.