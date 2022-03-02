Сила та стійкість: Нацгвардія України опублікувала нове потужне відео

2 березня 2022 , 11:26
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Джерело:

Телеканал Рада

Національна гвардія України опублікувала нове відео наших захисників, які стоять на сторожі нашого спокою. Епічне відео з українськими військовими дає зрозуміти – українці під надійним захистом.

Стрічка на півхвилини показала Національну гвардію, яка бореться на фронтах з російськими окупантами. 

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Потужне відео Національної гвардії України: 

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Автор: Ярослава Прадід