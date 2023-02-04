Щоб стежити за ворогом в режимі реального часу: в Силах оборони запровадять систему Delta

Уряд прийняв рішення щодо запровадження системи Delta в Силах оборони. Вона забезпечує об'ємне розуміння поля бою в режимі реального часу.

У жовтні українську систему Delta представили на конференції НАТО Tide Spirit. Її створили у Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

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У Силах оборони запровадять систему Delta

Уряд вирішив запровадити системи Delta в Силах оборони. Відповідну постанову, за поданням міністра оборони України Олексія Резнікова, прийняли 4 лютого на засіданні Кабміну.

Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом,

– розповіли в Міноборони.

Окрім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Delta в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

На що здатна система Delta

Система оснащена сучасними засобами моніторингу підозрілої активності. Кіберпідрозділи союзників України від 2021 року постійно перевіряють її на вразливості, спроби проникнення, витік даних тощо.

Delta забезпечує об'ємне розуміння поля бою в режимі реального часу,

інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, зокрема розвіддані на цифровій мапі;

містить інструменти ситуаційної обізнаності та центри обробки даних;

забезпечує миттєве спілкування на полі бою та інші можливості

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що хмарні середовища та масове використання Армії дронів замість військ – це інвестиції в армію майбутнього, те, що допоможе перемогти на полі бою та зберегти життя українців.