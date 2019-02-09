Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн

Світ не без добрих людей. А ще світ практично неосяжний, хоча чому?! Моя племінниця вже у 17 років побувала у 17-ти країнах світу. Натомість мені пощастило отримати на презент глобус і лупу.

І ось тут я вже роздивився все, що хотів і не хотів: я побачив найзахованіші та практично невідомі куточки нашої планети. А ще дізнався багато цікавого, з чим з вами поділюся.

Науру

Ця країна славиться тим, що й немає навіть столиці. А нема столиці – немає управління, тож відсутня будь-яка стабільність, ба навіть державність. Хоча 30 років тому завдяки запасам фосфоритів входила в ТОП найбагатших країн світу. Проте без голови мало що доброго можна зробити. Так і тут. Тепер Науру зі своєю економічною кризою та безробіттям опустилася з країн першого світу до країн четвертого світу.

Читайте також: У Китаї завершується будівництво найбільшого аеропорту у світі: фото

Нерозумне використання ресурсів призвело до того, що на островах майже відсутні корисні мінерали. Бідоська, до якої довели Науру, змушує її мешканців шукати кращу долю, наприклад, в Австралії чи Океанії. Тепер Науру налічує менше жителів аніж українська Соснівка під Львовом. 10 тисяч наурських жителів займаються сільським господарством. Туристів ця місцина теж мало приваблює через брак інфраструктури, хоча в Науру не природа, а просто рай. Тому корінні мешканці живуть тут, працюють та вірять у кращі часи.

Сіландія

Десь там, далеко, на покинутій британська платформі Раф-Тауер у Північному морі розкинулось князівство Сіландія. Побудували платформу з військовою метою, однак після Другої світової ніяк не використовували. Стояла собі вона без діла до 2 вересня 1967 року, коли її захопив англієць Педді Рой Бейтс, майор у відставці, який проголосив себе монархом, а свою сім'ю – правлячою династією.



Сіландія – найменша країну в світі, яка немає міст / Фото worldtravel.name

У 1968-му британській владі закортіло повернути собі платфому. На Сіландію відрядили кілька катерів, проте військовий "монарх" Бейтс неочікувано дав відсіч, і відтоді ця така собі країна поривається стати "справжньою".

В Сіландії випускають свою валюту та ухвалили конституцію. Ба навіть більше: деякі країни, зокрема Бельгія та Німеччина частково визнали князівство Сіландію.

Тувалу

Наступною країно, про яку ви й, мабуть, гадки не мали, є весела країна Тувалу. Розташувалась вона в тихоокеанській Полінезії, а незалежність від Великої Британії отримала 1978 року, хоча формально Тувалу ще слухається Єлизавету ІІ. Жителі цієї країни – а це 11 тисяч осіб – живуть із сільського господарства та… використання інтернет-домену ".tv". Останнім дуже полюбляють послуговуватись розмаїті тб-компанії. Домен ".tv" за іронією долі дістався саме тувалійцям. І вони у часи розвитку інтернету вирішили здавати адреси з доменом ".tv" в оренду. На цьому тувалійці заробляють 2-3 мільйони доларів на рік. До речі, це є практично десята частина від всього бюджету країни.



Тувалу – одна з найменших країн з кмітливими жителями / Фото Twitter

Читайте також: У Затоку на гелікоптері: в Україні хочуть запустити новий вид транспорту

А ще раніше веселі острів'яни додумались за гроші давати у користування свій телефонний код компаніям, що спеціалзується на "секс по телефону". Ось такі вони – кмітливі тувалійці, які навіть маючи шикарні погодні умови непогано заробляють не на туризмі, а на тому, що описано вище.

Ще однією цікавинкою Тувалу є те, що ви не знайдете там жодного метра залізниці, а лиш шосе, яке розкинулось на 8 км.

Свазіленд, Королівство Есватіні, Нгване﻿

Ви подумали, що це трі різні країни? Ви помилились. Це одна країна, що може зватись по-різному. Держава розташовується на південному сході Африки. Королівство Есватіні та має аж дві столиці, причому дуже веселі: Лобамба (королівська і законодавча) і Мбабане (адміністративна), яка є адміністративним центром округу Хохо. "Вовово" – так називається футбольний клуб у цій державі.



Мсваті ІІІ (на фото в центрі) керує країною з 1986 року / Фото Sky News

Як бачимо, країна Свазіленд дуже весела за назвами міст та іншим, проте не все тут так весело. У галузі охорони здоров'я тут творяться небачені явища. Середня тривалість життя в 2006 році становила 32,6 року: для чоловіків – 32,1 року, для жінок – 33,2 року. Смертність немовлят до 1 року становила 72%. Населення забезпечене місцями в стаціонарах лікарень на рівні 1 ліжко-місце на 290 жителів; лікарями – 1 лікар на 18,8 тисяч жителів (станом на 1990 рік). Сподіваємось, що зараз картина змінилася.

У країні високий рівень зараження вірусом імунодефіциту (ВІЛ) – 26,1% дорослого населення за оцінкою ООН 2007 року (найвищий рівень серед країн світу). Все це при населенні держави в 1,1 млн осіб. Ось такими бувають королівства на нашій планеті…

А чи знали ви, що Гренландія не може стати членом Міжнародної федерації футболу, оскільки на її землі неможливо вирощувати трав'яні поля? Що Ефіопія, як і раніше, дотримується свого традиційного календаря, який на 7 років відстає від решти світу? Що острівна держава Ніуе випустила монети з діснеївськими героями і персонажами з "Зоряних воєн"? Що один з островів Федеративних Штатів Мікронезії використовує гігантські різьблені камені як валюту? Що в 1973 році Бутан заснував політику вимірювання валового національного щастя? Що в Сан-Марино найбільша кількість автомобілів на людину в світі, а Ліхтенштейн є найбільшим у світі виробником зубних протезів? Знали? І я не знав. Тепер знатимемо.