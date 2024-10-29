Революційне рішення: Україна зміцнює Сили безпілотних систем

Україна продовжує інноваційний шлях у військовій сфері. Зокрема, уряд включив Сили безпілотних систем до переліку державних замовників, що дозволить оперативно підсилювати фронт високотехнологічними рішеннями.

Про це заявив міністр оборони України Рустема Умєрова, повідомляє 24 Канал. За його словами, таке рішення дозволить значно посилити Сили безпілотних систем.

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Посилення тактичної переваги України

Уряд України ухвалив рішення щодо нового виду військ, аналогів якого немає у жодній армії світу. Відтепер командування Сил безпілотних систем офіційно включено до переліку державних замовників на закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, що здійснюватиметься через Міністерство оборони та Держспецзв’язок.

Рустем Умєров підкреслив, що це допоможе оперативно формувати потреби Сил безпілотних систем у сфері безпілотних систем і протидії ворожим дронам, що дозволить Україні значно посилити свої оборонні можливості на суші, в повітрі та на морі.

Зазначається, що це важливо, зважаючи на потребу швидко адаптуватися до вимог фронту та нарощувати тактичні переваги на полі бою.

До того ж цей крок підтвердить здатність України ефективно застосовувати технологічні досягнення для досягнення успіхів у протистоянні окупантам.

Нагадаємо, Україна ухвалила закон про створення Сил безпілотних систем у Збройних силах.