За пів року роботи СБС провели понад 220 операцій з ударів по території Росії, – Сухаревський

Протягом пів року існування підрозділами Сил безпілотних систем проведено більше, ніж 220 операцій з глибинного ураження ворога по території країни-агресорки Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву командувача СБС Вадима Сухаревського в ексклюзивному інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" – "Донбас Реалії".

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Операції Сил безпілотних систем

За словами Сухаревського, якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні – "нашими підрозділами проведено понад 220 операцій з глибинного ураження противника по території Росії". Він вказав, що запущено більше, ніж 3,5 тисячі засобів на цей момент.

Наші "бомбери", підрозділи, які їх використовують, показують приклад надзвичайної ефективності. Наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено більш як 15 одиниць дороговартісних "БУК-М3", "Тор" і решта. Із цікавих глибин, це, наприклад, ураження "БУК-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів. Це дроном. Буквально вчора наш підрозділ ефективно вразив танк противника на глибину понад 34 кілометри. Це FPV,

– розповів командувач СБС.

Відповідно до його слів, триває робота із систематизації різного типу програмних комплексів, виробленню тактики та застосування наземних роботизованих комплексів.

"Ми вже почали процес синхронізації та вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони і атаки. І я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної складової такої діяльності. Тому шлях великий", – резюмував він.