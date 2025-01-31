Високоточний удар: Сили оборони уразили ворожий командний пункт угруповання військ "Курськ"

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил Росії у місті Рильськ, що на Курщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Уражено командний пункт угруповання військ "Курськ" у Рильську

В Генштабі ЗСУ в обід 31 січня повідомили про ураження ворожого командного пункту угруповання військ "Курськ".

Сьогодні підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил Росії у місті Рильськ Курської області,

– ідеться в повідомленні.

Там зазначили, що внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника.

В Генштабі підкреслили, що ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

"Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал", – додали в Генштабі.

Там підкреслили, що операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.