У ніч на 23 листопада Сили оборони атакували Новошахтинський НПЗ на Ростовщині та станцію Калейкіно в Татарстані. Внаслідок влучань на стратегічних об'єктах російського паливного сектору спалахнули сильні пожежі.

Як повідомляє видання ASTRA, вибухи та повітряна тривога в Ростовській області тривали понад три години.

Які подробиці?

На території НПЗ у Новошахтинську спалахнула пожежа. "Дивно, що він ще взагалі існує", – написали в моніторинговій спільноті, натякаючи на руйнівні наслідки попередніх ударів.

Наслідки атаки на Новошахтинськ: дивіться фото очевидців

Окрім того, за свідченнями очевидців і результатами аналізу відеозаписів, сильне займання зафіксували в напрямку промзони, де також розміщені потужності компанії ТАТА-ГАЗ, яка займається зберіганням та оптовою торгівлею пальним.

За даними моніторингових каналів, ураження зазнав Новошахтинський завод нафтопродуктів підприємства "Юг Енерго".

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Завод має потужність переробки до 7,5 мільйона тонн нафти на рік і виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційний гас.

Підприємство безпосередньо залучене до забезпечення російської окупаційної армії пально-мастильними матеріалами. Завод підключений до магістрального нафтопроводу "Суходольна – Родіонівська" та володіє власним терміналом у Ростові-на-Дону.

Удар по ключовому вузлу нафтопроводу Дружба

Одночасно під удар безпілотників потрапила нафтоперекачувальна станція Калейкіно в місті Альметьєвську Республіки Татарстан. Цей об'єкт відіграє стратегічну роль у системі транспортування енергоресурсів ворога.



Альметьєвськ / Exilenova+

Станція забезпечує змішування та розподіл сировини із Західного Сибіру, Башкортостану, Удмуртії та родовищ Татарстану. Через Калейкіно нафта спрямовується до експортного нафтопроводу Дружба.

Систематичні атаки на російські енергооб'єкти

Новошахтинський завод нафтопродуктів зазнає атак далекобійних ударних дронів уже не вперше. Підприємство ставало мішенню в червні 2022 року, травні 2023 року, а також неодноразово впродовж 2024 – 2026 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські дрони масовано атакували нафтопереробний завод у Волгограді, пошкодивши установки первинної переробки нафти, а також уразили диспетчерську станцію "Самара" з найбільшим резервуарним парком у Європі.