Сили оборони атакували НПЗ та нафтовий термінал у Татарстані й у Краснодарському краї Росії

Українські військові протягом 19 та 20 серпня провели низку важливих операцій у тилу ворога. Унаслідок ударів СОУ були уражені НПЗ у Нижньокамську та нафтовий термінал у Волні Краснодарського краю.

Деталі розповіли в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові ураження?

Українські оборонці атакували нафтопереробний завод "ТАНЕКО" в Республіці Татарстан. Там спалахнула пожежа на території підприємства.

У Генштабі підкреслили, що "ТАНЕКО" може переробляти до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Цей завод задіяний у забезпеченні армії противника.

До речі, уранці 20 серпня місцеві поширювали відео, на якому видно, як російські сили ППО намагаються відбити атаку дронів. Проте боєприпас "Панцира" був безсилий проти безпілотника, і той полетів далі атакувати НПЗ.

Також під ударом опинився нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. Там теж не обійшлося без пожежі.

Довідка. Це один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 мільйона тонн нафти, нафтопродуктів і скраплених вуглеводневих газів на рік. Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії Росії.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. Водночас, як підкреслили у Генштабі, робота по основних об'єктах ворога триває. "Далі буде", – коротко резюмують у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на кілька регіонів країни. Повідомлялося про дрони над Москвою, Ярославською та Владимирською областями, а також удари по промислових підприємствах в Уфі.