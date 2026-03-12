Сили оборони розтрощили ворожі пункти управління під Покровськом
- Українські військові завдали удару по пунктах управління російської армії в Селидовому.
- В операції брали участь 7-й корпус ДШВ і 412-а бригада Nemesis, було уражено пункти розміщення та командування різних підрозділів російських військ.
У Донецькій області, приблизно за 15 кілометрів від Покровська, бійці Сил оборони вдарили по пунктах управління російської армії. Це суттєво послабило координацію Росії на напрямку.
Про таке поінформували у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
Що відомо про атаку на пункти управління ворога?
Влучання сталося в місті Селидове Покровського району на Донеччині. Це понад 20 кілометрів від лінії фронту та 15 кілометрів на південний схід від Покровська.
Де розташоване Селидове: дивіться карту DeepState
До операції долучилися військові 7-го корпусу ДШВ та 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем. За підсумками проведених дій підтверджено ураження трьох ключових об'єктів російських окупаційних сил.
Йдеться, зокрема, про пункт тимчасового розміщення підрозділу безпілотників, який, за попередніми даними, працював в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії країни-агресорки. У будівлі перебували й окупанти, які використовували її як укриття.
Зауважте! Саме цю дивізію російські війська застосовують для наступальних дій на Покровському напрямку з грудня 2025 року, повідомили у ЗСУ.
Ураження командних пунктів ворога: дивіться відео ДШВ
Також було уражено пункт управління загону "Зевс" 8-го окремого батальйону безпілотних систем 2-ї загальновійськової армії Росії, де знаходилися російські військові.
Окрім цього, під удар потрапили пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади.
За наявною інформацією, солдати та офіцери командування батальйону базувалися на території місцевого готельного комплексу. Наразі дані щодо втрат противника уточнюються.
Знищення цих об'єктів суттєво послаблює координацію ворожих підрозділів безпілотних систем та управління військами противника у Покровській агломерації,
– підкреслили військові.
Що відомо про інші успішні операції Сил оборони?
Українські воїни днями вдарили крилатими ракетами по підприємству Кремній Ел у Брянську, застосувавши Storm Shadow. У Генштабі пояснили, що завод відіграє важливу роль у створенні російського високоточного озброєння.
Також повідомляється, що протягом останньої доби українські військові ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати армії країни-агресорки у війні проти України вже сягнули 1 275 980 осіб.
Крім того, підрозділи ДШВ ЗСУ на Олександрівському напрямку знищили ще 10 російських військових та кілька одиниць ворожої техніки.