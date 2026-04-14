Сили оборони атакували радіолокаційні станції та ЗРК росіян
- Українські військові атакували російські радіолокаційні станції "Небо-У" та "Каста-2Е", а також зенітний ракетний комплекс "Тор-М1".
- Цілі були уражені на тимчасово окупованих територіях Криму і Луганської області, а також у Бєлгородській області Росії.
Українські військові продовжують атакувати засоби протиповітряної оборони росіян. Нещодавно їм вдалося уразити радіолокаційні станції та зенітних ракетний комплекс на окупований територіях та у Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі з'ясовують масштаби пошкоджень.
Які російські цілі атакували?
Генштаб наголошує, що у рамках зниження можливостей російської ППО українські бійці атакували радіолокаційну станцію "Небо-У", розташовану у місті Феодосія, що на території тимчасово окупованого Криму.
Довідково. "Небо-У" це мобільна трикоординатна РЛС, призначена для виявлення цілей, зокрема літаків, ракет і безпілотників, і здатна працювати на великій дальності та відстежувати об'єкти на різних висотах.
Також раніше уразили радіолокаційну станцію системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє, що у Бєгородській області.
До речі, "Каста-2Е" це мобільна двокоординатна РЛС, призначена для виявлення низьколітаючих повітряних цілей, зокрема дронів, гелікоптерів і крилатих ракет, і здатна оперативно виявляти можливі загрози.
Крім вищезгаданого, повідомляють про підтвердження ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" в районі населеного пункту Лозове, розташованого на тимчасово окупованій території Луганської області.
Зазначимо, що ідеться про мобільний зенітний ракетний комплекс малої дальності, який призначений для прикриття військ і важливих об'єктів від повітряних атак, і має здатність супроводжувати кілька цілей відразу.
Ступінь пошкоджень уточнюється. Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії Росії проти України,
– ідеться у повідомленні.
Що атакували раніше?
Нещодавно командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв, що українські дрони атакували завод "Череповець-Азот" у Вологодській області. Внаслідок цього спалахнули два з трьох аміачних цехів.
Ще атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Кримська" в Краснодарському краї, яка належить до системи магістральних нафтопроводів "Тихорєцьк – Новоросійськ-2" і є частиною "Транснефть".
Раніше під ударом опинилося підприємство АТ "Стріла" в Брянській області Росії, що виробляє дроселі для крилатих ракет. Наразі об'єкт призупинив роботу через, так би мовити, "негативні події в регіоні".