Сили оборони атакували радіолокаційні станції та ЗРК росіян

Українські військові продовжують атакувати засоби протиповітряної оборони росіян. Нещодавно їм вдалося уразити радіолокаційні станції та зенітних ракетний комплекс на окупований територіях та у Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі з'ясовують масштаби пошкоджень.

Які російські цілі атакували?

Генштаб наголошує, що у рамках зниження можливостей російської ППО українські бійці атакували радіолокаційну станцію "Небо-У", розташовану у місті Феодосія, що на території тимчасово окупованого Криму.

Довідково. "Небо-У" це мобільна трикоординатна РЛС, призначена для виявлення цілей, зокрема літаків, ракет і безпілотників, і здатна працювати на великій дальності та відстежувати об'єкти на різних висотах.

Також раніше уразили радіолокаційну станцію системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє, що у Бєгородській області.

До речі, "Каста-2Е" це мобільна двокоординатна РЛС, призначена для виявлення низьколітаючих повітряних цілей, зокрема дронів, гелікоптерів і крилатих ракет, і здатна оперативно виявляти можливі загрози.

Крім вищезгаданого, повідомляють про підтвердження ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" в районі населеного пункту Лозове, розташованого на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зазначимо, що ідеться про мобільний зенітний ракетний комплекс малої дальності, який призначений для прикриття військ і важливих об'єктів від повітряних атак, і має здатність супроводжувати кілька цілей відразу.

Ступінь пошкоджень уточнюється. Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії Росії проти України,

– ідеться у повідомленні.

