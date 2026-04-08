Нафтобази, БРК "Бастіон" і низка логістичних об'єктів: Генштаб розкрив деталі нових ударів

Вночі проти 8 квітня підрозділи Сил оборони атакували низку російських цілей. Під ударом були об'єкти, які окупанти використовують для забезпечення своїх військ.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також "Мінус" ПТРК, дрони та склади: прикордонники розгромили противника на Слобожанському напрямку

Що вдалося уразити Силам оборони?

Українські бійці вдарили по нафтобазах у Феодосії, через що там виникла пожежа, а також атакували ворожі об'єкти у Гвардійському на території Криму.

Важливо! На цих локаціях російська армія накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

Окрім того, вдалося також уразити склади матеріально-технічних засобів росіян у районах Світлого в Запорізькій області, у Суходільську на Луганщині й на території Великої Новосілки в Донецькій області.

Сили оборони вдарили й по складах противника неподалік Ялти, поблизу Степного на ТОТ Донеччини та в районі населеного пункту Урало-Кавказ у Луганській області.

До того ж вдалося атакувати станцію радіоелектронної розвідки в районі Новоозерного й позиційного району берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

Наразі масштаби втрат окупантів встановлюються.