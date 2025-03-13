"Здатись у полон або загинути": Путін заявив, що не випустить ЗСУ з Курської області

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що навіть у разі укладення перемир'я з Україною, про яке говорили раніше, українські війська просто так не відпустять з Курської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Водночас він запевнив, що нібито окупанти повністю контролюють ситуацію, яка відбувається на цій ділянці фронту.

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Яку заяву зробив Путін про ЗСУ

Російський диктатор заявив, що, мовляв, "угрупування", яке вдерлося на територію Росії, нібито перебуває у повній ізоляції, зазначивши, що ситуація у Курській області нібито контрольована російськими військами. За його словами, "техніка покинута повністю, вивезти її неможливо".

Коментуючи можливу домовленість про перемир'я на 30 діб, він висловив невдоволення тим, що це може передбачати вихід Сил оборони з Курської області "без бою". Путін виступив проти цього, заявивши, що це неможливо після стількох "злочинів" проти мирного населення.

Буде лише два способи: здатись у полон або загинути,

– заявив диктатор.

До слова, він заявив, що для перемир'я потрібна "кропітка" підготовка з обох боків, а ідею перемир'я він назвав "правильною". Водночас, на його думку, "припинення має призвести до довгострокового світу та усунуло першопричини кризи", що вочевидь передбачає попередні вимоги Кремля.