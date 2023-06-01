Сили оборони України отримали від Метінвесту 450 систем резервного живлення

Від початку повномасштабної війни Група Метінвест передала захисникам України на фронт і на соціальні об’єкти майже 450 систем резервного живлення: генератори, акумулятори та зарядні станції.

Загалом для забезпечення надійного електроживлення військових об’єктів та обладнання Метінвест передав оборонцям України 273 генератори та зарядні станції. Також воїни отримали сонячні панелі та понад 160 портативних зарядних пристроїв і акумуляторів. Допомога захисникам здійснюється в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

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Найбільшу партію генераторів від Метінвесту наразі отримали воїни Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби України. Водночас 100 зарядних станцій EcoFlow різної потужності Метінвест доставив захисникам з третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Вони заряджатимуть радіостанції, роутери та ретранслятори, які в межах цієї ж поставки передала компанія.

Допомога містам

У містах присутності системи резервного живлення від Метінвесту встановлюють переважно на об’єктах критичної інфраструктури. Як-от в котельнях Покровську. Щоб мешканці громади завжди були з теплом, на початку року компанія придбала п’ять сучасних дизельних генераторів загальною вартістю 5 мільйонів гривень. Попри надвеликий попит на енергетичне обладнання, яке під час війни стало устаткуванням стратегічного призначення, компанія знайшла закордонних постачальників і швидко розв’язала цю проблему.

Метінвест передав на соціальні об’єкти в містах присутності 11 генераторів / Фото Метінвест

Раніше Метінвест також допоміг придбати й встановити потужні генератори в лікарнях Мирнограда, Кривого Рогу та Запоріжжя. Безперебійне електроживлення критично важливих медичних об’єктів є запорукою збереження життя людей. А в Кам’янському компанія придбала генератор, щоб облаштувати "Пункт незламності" на базі 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Також компанія допомагає з організацією доставлення систем резервного живлення, які передають в Україну партнери. Наприклад, навесні австрійська будівельна компанія Strabag надала партію потужних генераторів у п’ять українських міст: Запоріжжя, Кам’янське, Покровськ, Херсон і Миколаїв. Усі питання логістики вантажу взяли на себе дипломати й гуманітарний проєкт "Рятуємо Життя".