Сили оборони України підтвердили удар по нафтобазі в Енгельсі

Сьогодні, вночі 8 січня, атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал". Вона розташована в місті Енгельс Саратовської області Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Детальна інформація про результати бойової роботи наразі уточнюється.

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Деталі атаки по нафтобазі

В районі пролунали численні вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила влучання в "промисловий об’єкт".

В українському Генштабі зазначають, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2". Зазвичай там базується стратегічна авіація ворога.

Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах,

– наголосили в ЗСУ.

Там додали, що завдання виконано підрозділами ГУР МО України та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Раніше 24 Канал показував на карті, де розташований "Комбінат Крістал" Росрезерву, а також публікував кадри з місця пожежі.