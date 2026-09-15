Сили оборони уразили бази БпЛА, станції РЕБ та інші об'єкти росіян
Сили оборони України упродовж 14 та в ніч проти 15 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед знищених цілей — місця запуску дронів, станції радіоелектронної боротьби, РЛС, ретранслятор та склад пально-мастильних матеріалів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Результати роботи оборонців по ворогу
Військове командування заявило, що у районі тимчасово окупованого Донецька українські військові успішно уразили місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску ударних безпілотників.
Окрім цього, серії ударів зазнали військові об'єкти на території Брянської області Росії. У населених пунктах Трубчевськ, Почеп-2 та Речиці уражено три станції радіоелектронної боротьби агресора.
У Погребах та Мосточено, що теж на Брянщині, оборонці відпрацювали по радіолокаційних станціях систем контролю повітряного простору противника. Також у Злинці уражено ретранслятор MESH-мережі окупантів.
Ще однією ціллю став склад паливно-мастильних матеріалів російських військ у Новосвітлівці на Луганщині.
Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває,
– уточнили в Генштабі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавні далекобійні санкції проти Росії. Під прицілом українських військових були нафтопереробний завод у Сизрані та підприємство з виробництва безпілотників у Таганрозі.
До того ж відомо про ураження майданчика з підготовки та пуску дронів в Орловській області та удари по об'єктах противника у Чорному морі.