Сили оборони уразили бази БпЛА, станції РЕБ та інші об'єкти росіян

Сили оборони України упродовж 14 та в ніч проти 15 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед знищених цілей — місця запуску дронів, станції радіоелектронної боротьби, РЛС, ретранслятор та склад пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Результати роботи оборонців по ворогу

Військове командування заявило, що у районі тимчасово окупованого Донецька українські військові успішно уразили місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску ударних безпілотників.

Окрім цього, серії ударів зазнали військові об'єкти на території Брянської області Росії. У населених пунктах Трубчевськ, Почеп-2 та Речиці уражено три станції радіоелектронної боротьби агресора.

У Погребах та Мосточено, що теж на Брянщині, оборонці відпрацювали по радіолокаційних станціях систем контролю повітряного простору противника. Також у Злинці уражено ретранслятор MESH-мережі окупантів.

Ще однією ціллю став склад паливно-мастильних матеріалів російських військ у Новосвітлівці на Луганщині.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває,

– уточнили в Генштабі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавні далекобійні санкції проти Росії. Під прицілом українських військових були нафтопереробний завод у Сизрані та підприємство з виробництва безпілотників у Таганрозі.

До того ж відомо про ураження майданчика з підготовки та пуску дронів в Орловській області та удари по об'єктах противника у Чорному морі.