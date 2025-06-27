Знищено 4 літаки: Сили оборони вдарили по аеродрому "Маріновка" у Волгоградській області Росії

Вночі 27 червня Сили оборони атакували аеродром росіян "Маріновка". Підтверджено знищення 4 літаків Су-34.

Су-34 періодично завдають ракетно-бомбових ударів по Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ, ССО та СБУ.

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Україна вдарила по аеродрому "Маріновка"

В ніч на 27 червня ССО ЗСУ і СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Маріновка", що у Волгоградській області Росії.

Знищено 4 літаки Су-34 та технічно-експлуатаційну частину – місце, де проходить обслуговування та ремонт бойових літаків.

Російський аеродром атакували українські далекобійні ударні дрони. На об'єкті почалася пожежа у технічно-експлуатаційній частині.

Су-34 періодично завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах.

"У повітряно-космічних силах Росії їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК)",

– зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, українські бійці батальйону "Рейд" знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ М1991 на Донеччині. Пілот ударного БпЛА влучив точно у снаряд на пусковій установці. Вибух пошкодив кабіну екіпажу, а згодом детонував увесь боєкомплект. Установку було повністю знищено.

26 червня ЗСУ використали славнозвісний Bayraktar. Дрон атакував та знищив російський військовий катер у Херсонській області. За даними Euromaidan Press, це може свідчити про слабкі місця в російській ППО на Півдні України.

Попри заяви про зниження ефективності, фахівці не відкидають, що Bayraktar може успішно діяти в умовах річкової або морської війни, де російська ППО менш щільна. Майор запасу Олексій Гетьман пояснив, що саме над водою використання цих дронів є доречнішим, адже над суходолом їх швидко виявляють і знищують.

Тим часом Туреччина продовжує інвестувати в розвиток Bayraktar в Україні. Вже будується завод під Києвом, де планують виробництво моделей TB2, TB3, Akıncı та новітнього Kizilelma. У лютому 2024 року представники компанії заявляли, що на підприємстві працюватиме близько 500 фахівців.