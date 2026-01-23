Сили оборони уразили нафтобазу, РЛС та інші важливі об'єкти росіян

Росія продовжує зазнавати втрат через війну проти України. Так, Сили оборони вдарили по низці важливих об'єктів у тилу ворога та на тимчасово окупованих територіях.

Під приціл потрапили російська нафтобаза, радіолокаційна станція та місця зосередження живої сили російської армії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Що уразили Сили оборони?

За даними Генштабу, було уражено нафтобазу "Пензанефтепродукт" у Пензенській області Росії. На об'єкті після ударів сталась пожежа. Наразі уточнюються масштаби завданих збитків.

Військові зазначили, що ця нафтобаза забезпечувала потреби російської армії.

Під ударом Сил оборони також була радіолокаційна станція "Подльот" на ТОТ Криму. Ураження сталось поблизу населеного пункту Фрунзе.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донеччини та в Бєлгородській області Росії ворог зазнав втрат серед особового складу. Як розповіли у Генштабі, там було завдано ударів по скупченнях живої сили противника.