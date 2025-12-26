Ціль уражено: Сили оборони вдарили по логістиці ворога та "спецзагонах" на Донеччині

Сили оборони України в ніч на 26 грудня 2025 року уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області. Окупанти мали втрати у логістичних об'єктах та живій силі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що вдалося уразити Силам оборони в ніч на 26 грудня?

Генштаб написав, що українські захисники вдарили по зосередженню живої сили ворога зі складу 14 бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське, а також по складу матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого. Втрати загарбників уточнюються.

Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ (паливно-мастильних матеріалів – 24 Канал) окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що розташовувався у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині,

– написали військові.

Захисники запевнили, що Сили оборони й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників, а також змушуватимуть Росію припинити збройну агресію проти України.

