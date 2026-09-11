Уражено два ЗРГК "Панцир-С1", підприємство ОПК та місце запуску ударних БпЛА

Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів та підприємство оборонно-промислового комплексу противника. Серед цілей опинилися два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", радіолокаційна станція, а також бази підготовки та запуску безпілотників.

Під ударом опинились як об'єкти на ТОТ, так і в самій Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про українські удари?

ЗСУ вдалось завдати ударів по об'єктах у декількох регіонах. Зокрема, у Таганрозі Ростовської області Сили оборони знешкодили два зенітні комплекси "Панцир-С1", а в населеному пункті Березки Брянської області ціллю стала ворожа радіолокаційна станція.

Водночас у тимчасово окупованому Донецьку українські військові успішно уразили місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску ворожих ударних БпЛА.Окрім цього, у Петропавлівці на Луганщині під удар потрапив центр підготовки операторів безпілотників підрозділу "Ахмат". Цей об'єкт ворог активно використовував для вишколу фахівців із керування FPV-дронами та іншими сучасними безпілотними системами.

У Сніжному Донецької області підрозділи Сил оборони уразили Сніжнянський машинобудівний завод. Це підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російського ВПК.

Завод спеціалізується на виготовленні деталей для газотурбінних двигунів, включаючи диски й лопатки компресорів та турбін. Російська оборонка використовує цю продукцію для комплектації військових авіаційних двигунів. Наразі ступінь завданих збитків по всіх уражених об'єктах уточнюють.

Також у ніч на 11 вересня агломерація Енгельс – Саратов опинилася під ударом дронів. Унаслідок удару спалахнула пожежа на логістичному хабі компанії Ozon. Водночас ймовірне ураження й Саратовського нафтопереробного заводу.