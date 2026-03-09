Зірвали задум ворога: полковник запасу розкрив, яку жирну ціль уразили у Донецьку

В окупованому Донецьку другий день поспіль лунають вибухи. Уже відомо про влучання по території заводу "Точмаш", який називають серйозною складовою у виробництві та запуску безпілотників.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що так Збройні Сили "привітали" окупантів з Міжнародним жіночим днем. Вибухи були доволі потужними.

Читайте також Знищено 4 РЛС та командні пункти: ССО успішно вгатили по об'єктах росіян на ТОТ

Що відомо про удар по ворожому об’єкту?

Сили оборони вдарили по місцях зосередження, виробництва російських дронів. Територіально завод "Точмаш" розташований неподалік Донецького аеропорту. Його росіяни використовують як майданчик для запуску безпілотників у великих кількостях.

Під ударом був не лише Донецьк, але й Волноваха, Горлівка, Ясинувата. Тобто відпрацювали по всіх відомих місцях пуску російсько-китайських дронів. Це було точне ураження. Використовували ракети SCALP-EG і ATACMS,

– сказав Роман Світан.

Уже є фото та відео, які підтверджують влучання. Удари по окупованій території нашими високоточними засобами були дуже успішними. Перед тим відбулася розвідка. Все це вселяє надію жителям окупованих областей, що вони обов'язково повернуться до України, про них ніхто не забув.

"Росіяни це розуміють і вже "вмикають задню". Дійшло до того, що вони починають "морозитися" від ідеї капітуляції України. Це обернеться негативом для Дональда Трампа напередодні виборів, тому з цієї теми поступово відходитимуть", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Зверніть увагу! Після загострення на Близькому Сході Росії доводиться "балансувати" між двосторонніми відносинами зі США, а також зі своїми союзниками у регіоні, такими як Іран. Кремль досі хоче затягувати переговори, але не може від них відмовитися, щоб не розлютити Трампа й не отримати нові санкції.

Яких ще ударів завдали Сили оборони?