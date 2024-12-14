Сили оборони вдарили по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла в Росії

У ніч проти 14 грудня у Росії знову було неспокійно. Сили оборони України атакували один з найбільших нафтових терміналів у передмісті Орла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Генеральний штаб ЗСУ. До слова, раніше у мережі показали відео влучання по об'єкту.

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Що відомо про атаку на російський Орел

У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області.

Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа,

– уточнили військові.

У Генштабі зауважили, що лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" входить до російського військово-промислового комплексу. Відомо, що цей об'єкт забезпечує постачання нафтопродуктів для ворожої армії.

Водночас повідомляється, що наслідки бойової роботи уточнюються.

Зауважимо, що відстань від північно-східного українського кордону до міста Орел сягає мінімум 160 кілометрів, подекуди показник сягає понад 200.