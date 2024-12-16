Воїни бригади "Едельвейс" відбили масований штурм росіян на Сіверськ, – відео

Сили оборони завдали великих втрат окупантам у районі Сіверська. У бригаді "Едельвейс" поділилися деталями розгрому росіян.

Останнім часом ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Кількість російських штурмів там у рази зросла, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" і "Мілітарний".

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Успішне відбиття ворожого штурму

Так, в "Едельвейсі" розповіли, що 14 грудня окупанти 8 разів штурмували смугу оборони, яку утримують бійці бригади.

Противник залучив близько 300 військових, 30 одиниць бронетехніки, а також понад 70 мотоциклів та багі, якими у кілька хвиль і з різних напрямків намагався прорватися до позицій захисників у районі Сіверська.

Зазначається, що усі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника. Втрати ворога становлять: 52 загиблих і 37 поранених окупантів, знищені 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, 1 міномет 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки, 1 дрон-камікадзе "Привет 82".

Ворог знову переконався, що спроби захопити наші позиції дорого коштують йому. Наші воїни – це незламна стіна, яка захищає країну від окупанта!,

– нагадали у бригаді.

Також військові поділилися кадрами своєї роботи.

Відбиття масованого штурму на Сіверськ: дивіться відео

До слова, у Нацгвардії нещодавно поширили відео невдалого штурму росіян. В атаку загарбники пішли на старих "Жигулях" і гольф-карі.