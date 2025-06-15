Сили оборони уразили виробництво ударних БпЛА у Татарстані

Вранці 15 червня українські безпілотники атакували Татарстан. Під ударом опинилася особлива економічна зона "Алабуга", де розташоване підприємство з виробництва ударних дронів.

У Генштабі підтвердили ураження заводу в Єлабузі, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зазначається, що цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі.

Результати уточнюються.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ атакували "Новокуйбишівський завод каталізаторів" у Самарській області. Новокуйбишевськ розташований неподалік Самари, за понад 900 кілометрів від кордону з Україною.

Підприємство виробляє компоненти вибухових речовин та різноманітні хімічні продукти, зокрема синтетичний етанол.

Крім того, у ніч на 14 червня під ударом українських дронів був "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. На території заводу знищено пункт управління виробництвом. З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії.