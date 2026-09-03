"Хартія" провела успішну зачистку територій на Харківщині: де вдалося просунутися

Українські військові зачистили нові ділянки місцевості між населеними пунктами Дворічна та Западне у Харківській області. У результаті спільної операції підрозділів Сил оборони вдалося звільнити ще 4 квадратні кілометри української території.

Про це повідомляє 23-й штурмовий полк Р.У.Г. 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Які подробиці?

Бійці підрозділу успішно зачистили нові ділянки місцевості на Харківщині. Контрнаступальні дії та зачистка відбувалися на ділянках території між населеними пунктами Дворічна та Западне.

На одній із визначених ділянок українські штурмовики працювали у тісній взаємодії з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Завдяки злагодженій роботі захисникам вдалося вибити противника з позицій і закріпитися на нових рубежах.

Загальна площа звільненої від російських окупантів території становить 4 квадратні кілометри. Українські сили продовжують виконання бойових завдань на цьому напрямку задля подальшого витіснення загарбників.

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Що відбувається на Куп'янському напрямку?

На Куп'янському напрямку зберігається складна оперативна обстановка. Активні бойові дії відбуваються на обох берегах річки Оскіл. Українські підрозділи продовжують проводити контратаки, поступово витісняючи російські сили та зменшуючи територію, яку противнику вдалося зайняти.

Яка ситуація на Куп'янщині: дивіться карту DeepState

На західному березі Осколу російські війська зіткнулися з проблемами під час перекидання підкріплення в напрямку Куп'янська. Через український вогневий контроль противник фактично змушений використовувати вузький маршрут уздовж річки, що ускладнює його логістику та маневр.

Водночас на східному березі окупаційні сили продовжують спроби просунутися в бік Куп'янська-Вузлового. Для цього росіяни задіюють невеликі піхотні групи та безпілотники. Українські військові наразі не дають противнику розвинути наступ і стримують його просування. Поблизу Великого Бурлука ситуація залишається відносно стабільною.

Зафіксовано лише незначне просування російських підрозділів у лісосмугах неподалік Артільного. Аналітики ISW зазначають, що від 2025 року обидві сторони намагаються повернути собі можливість активно маневрувати на полі бою. У цьому контексті нещодавні українські контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку, а також систематичне використання безпілотників для ураження російських оборонних позицій можуть бути частиною ширшої спроби України змінити ситуацію на користь своїх сил.