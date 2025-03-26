Сили оборони знищили командно-спостережний пункт батальйону ворога в Росії

Росія продовжує зазнавати втрат у війні з Україною. Сьогодні, 26 березня, Силам оборони вдалося знищити командно-спостережний пункт ворожого батальйону.

Під час цього було ліквідовано командира російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про знищення ворожого командно-спостережного пункту

За даними Генштабу, Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території Росії.

Варто зазначити, що серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мотострілецького полку.

Зазначимо, що втрати Росії у війні з Україною продовжують невпинно зростати. За весь час повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 900 тисяч особового складу, лише за минулу добу українські Сили оборони ліквідували 1 280 окупантів.

Окрім цього, росіяни продовжують втрачати техніку. Українські захисники вже знищили понад 10 тисяч танків, більше ніж 25 тисяч артилерійських систем, а також понад 21 тисячу бойових броньованих машин.