Сили ООС провели на Донбасі рейд проти диверсій: фото, відео

Підрозділи Об'єднаних сил у межах контрдиверсійної боротьби регулярно здійснюють оперативно-профілактичні відпрацювання на Донбасі.

Правоохоронці вживають усіх можливих заходів для недопущення вчинення протиправних дій, які можуть загрожувати мирному населенню та інтересам держави.

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Відпрацювання у Торецьку

Відповідні відпрацювання сили ООС 30 квітня здійснили у Торецьку.

Під час профілактичних заходів силами розшукових груп були виявлені особи, які можуть бути причетні до діяльності російсько-окупаційних збройних формувань ОРДО,

– йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил також провели профілактичні бесіди з місцевим населення.

На мобільних блок-постах перевірили транспортні засоби, на наявність у них небезпечних предметів та незаконних речовин.

Сили ООС провели у Торецьку рейд проти диверсій / Фото пресслужби МВС

Відпрацювання здійснюють регулярно

протягом останніх трьох місяців сили угруповання контрдиверсійної боротьби здійснили понад 360 заходів;

до них залучили понад 5 тисяч одиниць особового складу;

правоохоронці відпрацювали понад 20 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Сили ООС неодноразово виявляли осіб, які були причетними до російських окупаційних військ. Також знаходили ворожі схрони боєприпасів, що становили загрозу для мирного населення.

Здійснено моніторинг найнебезпечніших територій Донецької та Луганських областей і ймовірних шляхів проходу диверсійних груп противника, з метою запобігання вчинення ними неправомірних дій на території України,

– додали у міністерстві.

Сили ООС провели на Донбасі рейд проти диверсій: дивіться відео