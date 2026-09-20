"Лише люди з високим IQ": Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту в США

Президент США Дональд Трамп 19 вересня оголосив про створення нового відомства – Сил штучного інтелекту. За його словами, очільника цієї структури призначать уже в найближчому майбутньому.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

Що відомо про створення Сил ШІ в США?

Нову структуру формують за аналогією з Космічними силами США, заснованими 2019 року.

Трамп висловив переконання, що розвиток цієї галузі стане визначальним для економіки країни та відіграватиме ключову роль у світовій конкуренції.

Я створюю Сили штучного інтелекту, так само як я створив Космічні сили, які досягли колосального успіху, під час мого першого президентського терміну. У зв'язку з цим у найближчому майбутньому я оголошу про призначення керівника,

– розповів американський президент.

Очільник Білого дому наголосив, що нові технології є початком масштабної промислової революції. За його оцінками, у майбутньому цей сектор здатний забезпечити до 25% валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів.

Президент США також підкреслив прагнення зберегти технологічне лідерство на міжнародній арені.

Ми випереджаємо Китай та решту світу, і я маю намір зберегти цю перевагу!

– наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше американський лідер заперечив застереження щодо можливої загрози виходу технологій з-під контролю, назвавши подібні побоювання перебільшеними. Заява пролунала після того, як керівники компаній Anthropic, OpenAI та SpaceX закликали до обережнішого розвитку галузі через ризики для безпеки.