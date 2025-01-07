Сили спеціальних операцій знищили групу військових КНДР на Курщині

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 13 військовослужбовців із Північної Кореї під час виконання спеціальних дій. П'ятьох противників знищили у стрілецькому бою, ще вісьмох — за допомогою дронів.

Про це повідомили у ССО, передає 24 Канал. Після бою оператори оглянули тіла північнокорейських військових і їхні особисті документи.

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Офіцери КНДР на Курщині

У одного з них знайшли автомат з коліматорним прицілом, китайсько-російську радіостанцію "Азарт" та детектор дронів. Його посвідчення відрізнялося від звичайного військового квитка.

Знайдені речі, ймовірно, вказують на те, що цей солдат із КНДР належав до офіцерського складу.

Цікаво, у військового зокрема знайшли й лист-звернення до партії.

До слова, раніше ISW повідомляв про просування української армії в Курській області – у районах південного Бердина, центрального Російського Порічного та центрального Новосоцького, які розташовані на північний схід від Суджі.

Українські військові продовжують тиснути на російські сили там, завдаючи точкових ударів по тилових позиціях ворога. Росія, намагаючись утримати свої позиції, залучає додаткові підрозділи. Поточна ситуація свідчить, що цей регіон, імовірно, стане ключовою ареною бойових дій у 2025 році.