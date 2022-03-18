Сили спецоперацій ЗСУ ліквідували російський "Тигр" з високопосадовцем: захопливе відео

Українські військові застали зненацька окупантів в зоні бойових дій. Як наслідок – вдалося знищити російський "Тигр" разом з високопосадовцем 35-ої армії Росії.

Окупанти навіть не підозрювали, що українські спецпризначенці пробралися в їхній тил. Одна мить – і російський "Тигр" вже горів від влучного пострілу з комплексу NLAW. В автомобілі перебував російський високопосадовець з 35-ої армії.

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Також військові дистанційно підірвали рашистський БТР-82 разом із десантом, який перебував усередині.

Як українські військові застали зненацька росіян: дивіться відео