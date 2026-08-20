Розпечене повітря з Африки знову несе хвилю сильної спеки до України

Хвиля сильної спеки знову накриє Україну. У найближчі два дні температура повітря місцями може сягати +37 градусів.

Наскільки тривалою буде така погода, розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли буде сильна спека?

Як пояснив синоптик, сухе та розпечене африканське повітря через Балканський півострів пошириться на територію України. Саме тому 21 та 22 серпня очікується сильна спека – місцями припече до +35…+37 градусів.

Додатково інтенсивному прогріванню сприятимуть малохмарне небо та тривалий сонячний прогрів земної поверхні,

– додав Постригань.

Втім, за синоптичними розрахунками, ця спека буде нетривалою. Вже 23 серпня синоптична ситуація почне змінюватися. Через центральні області пройде малоактивний атмосферний фронт, який місцями принесе невеликі короткочасні дощі з грозами.

Разом із фронтом почне надходити свіже повітря з південної частини Балтійського моря. Подекуди температура повітря становитиме +15…+20 градусів уночі. А вдень повітря прогріється до більш комфортних +25…+30 градусів.

Нагадаємо, різкого похолодання найближчим часом не прогнозують. До кінця тижня в Україні буде тепло і переважно сухо, а найвищі температури очікуються на півдні та південному сході.