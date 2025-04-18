Град розміром з перепелине яйце: на Івано-Франківщині вирувала негода

Удень 18 квітня на Заході України випав град. Льодяні кульки сипалися з неба в кількох містах Івано-Франківської області, а в інших ішов дощ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

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Після того, як погода в Україні стала більш весняною після неочікуваних заморозків і снігопадів, на західні області насунулися дощі, грози та сильний град. У п'ятницю, 18 квітня, опади пройшли, зокрема, у Ворохті та Яремче.

У мережі показують відео сильного граду в цих містах. До того ж рятувальники попереджають, що така погода збережеться до кінця доби та продовжиться зранку 19 квітня. На Заході в суботу синоптики також прогнозують сильні пориви вітру та грози.

Сильний град накрив Ворохту: дивіться відео

Град із грозою цього дня пройшов також в селі Микуличин. Жителі показали, як стрімко з неба падають льодяні кульки, схожі на сніг. Сильний град швидко накрив поверхню землі.

Град у Микуличині: відео від жителів

У Яремче погода 18 квітня теж не була весняною. Вдень в місті, як і в інших населених пунктах області, розпочався сильний град. Як розповідають люди, кульки граду були розміром, як перепелине яйце. Для жителів така різка зміна погоди стала несподіванкою.

Сильний град в Яремче 18 квітня: відео

Натомість усього за 21 кілометр від Яремча – у місті Надвірна пройшла злива, але граду не було. Після опадів частина неба стала безхмарною.



У Надвірній граду не було / Фото Вероніки Гавриленко, 24 Канал

До слова, раніше синоптики попереджали, що в частині областей України кілька днів поспіль литимуть дощі.