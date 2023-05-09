Силові структури посилили тиск на український бізнес, – Федерація роботодавців

Випадки "наїздів" силових структур на бізнес, що вижив після початку повномасштабної війни, почастішали. Прикладом цього є відкриття кримінальної справи Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо мережі кінотеатрів Мультиплекс.

Про це повідомив член президії ради Федерації роботодавців України, бізнесмен, Олександр Соколовський на своїй фейсбук-сторінці.

Читайте також Розслідування БЕБ проти Multiplex негативно впливає на інвестиції в Україну, – Гетманцев

Силові структури посилили тиск на український бізнес

Як приклад свавілля, Соколовський наводить гучний випадок відкриття кримінальної справи Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо мережі кінотеатрів Мультиплекс, яка, втративши внаслідок повномасштабного вторгнення третину своїх кінотеатрів, на короткий час скористалася законним відстроченням погашення податків.

І хоча компанія, зумівши продовжити діяльність, оперативно виплатила всі податки, кримінальна справа залишається відкритою, вилучено статутні документи, повідомляється у публікації.

"Мабуть, не знайшовши в країні інших злочинців, БЕБ відкриває по компанії кримінальне провадження за статтею "Ухилення від сплати податків". Ті факти, що боргу вже немає і те, що відстрочення сплати цього податку було надано нашими законодавцями, слідчих не збентежили... Додам лише, що на фінансування БЕБ, схоже на відверту імітацію роботи, в бюджеті 2023 закладено 503 мільйони гривень! Багато це чи мало, вирішуйте самі, але вважаю, що для ЗСУ ці гроші були б потрібнішими. Як і бійці, які вміють добре воювати із кінотеатрами", – пише Соколовський.

За словами автора, ситуація з Мультиплексом – лише частина негативної тенденції ставлення до бізнесу, яка, здавалося, вщухла на початку російської агресії.

Якщо всі мовчатимемо, поки вони по черзі нас лускають, то дочекаємося, коли прийдуть і по нас. І кошмаритимуть за наші ж гроші. Хоча ці "повірники" реально не розуміють, як складно платникам податків під час війни не лише утримати компанію, зберегти людей, а й наповнювати бюджет... Питання до БЕБ: вам що, реально під час війни нічого робити? Скільки "схематозників" ви вже перемогли? Скільки грошей до бюджету повернули?",

– пише Соколовський.

Також, Соколовський заявляє, що на початку війни ситуація була іншою, держава та бізнес допомагали один одному вижити.

На початку повномасштабної війни…підприємці бачили щире бажання багатьох держструктур, включаючи силові, йти назустріч платникам податків, підтримувати нас і приймати оперативні рішення, які допомагають виживати… Але зараз знову таке відчуття, що нагорі повернулося звичне ставлення до бізнесу як до дійної корови, завдання якої доїтися і бажано мовчки,

– повідомляє бізнесмен.

Як повідомлялося раніше, Мультиплекс показав фоторепортаж зруйнованих кінотеатрів, деякі з них повністю зруйновані, або залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Також раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що розслідування БЕБ проти Multiplex негативно впливає на інвестиції в Україну. А депутати у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявили, що справа Multiplex проводиться БЕБ без підстав на це.