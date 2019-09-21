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      Силовий штурм блокувальників російського вугілля на Львівщині: усіх затриманих відпустили

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      Силове затримання блокувальників російського вугілля на Львівщині
      Силове затримання блокувальників російського вугілля на Львівщині / Пресслужба Нацполіції

      Усіх людей, яких жорстко затримали силовики поблизу Соснівки на Львівщині, вже відпустили, зокрема першого командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка. Перед затриманням активісти блокували вагони з російським вугіллям.

      Удень 21 серпня поблизу містечка Соснівка на Львівщині поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із російським вугіллям. У пресштабі Блокади торгівлі з окупантами кажуть, що участь в акції брали як місцеві шахтарі, так і ветерани війни на Донбасі, і поліція без жодних попереджень почала їх затримувати.

      Зверніть увагу! Активісти блокують російські вагони з вугіллям на Львівщині: деталі та фотодокази

      У результаті правоохоронці затримали 28 осіб, зокрема й першого командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка. Адвокат останнього переконував, що частину людей сильно побили. Згодом у поліції пояснили, що вони змушеними були застосувати силу, оскільки блокувальники нібито завдали фінансової шкоди залізничній станції "Соснівка".

      Згодом Семен Семченко повідомив, що усіх затриманих, включно з ним, правоохоронці відпустили. Також усім потерпілим було надано необхідну допомогу.

      Щодо Семенченка, то на нього склали протокол за адміністративне правопорушення. Найближчим часом у суді в Червонограді має відбутися слухання щодо цієї справи.

      За словами Семченка, окрім спецпризначенців і поліції, участь у штурмі активістів також брали й тітушки. Проте завдяки підтримці місцевого населення блокаду прорвати не вдалося.

      “Дякую всім, хто допомагав, робив репости, хвилювався та шукав адвокатів. Ті, хто вже виїхав до нас з інших міст, приїжджайте. Це тільки початок. Продовжуємо боротьбу. Ні кроку назад. Слава Україні!” – підсумував він.

      Крім того, Семенченко оприлюднив фото та відео, на яких жителі Соснівки зібралися на мітинг щодо силового штурму блокувальників.

      До слова, наприкінці серпня під будівлею Верховної Ради відбувся протест протии міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активістам не сподабалося те, що він залишився на посаді очільника МВС, хоча з початком роботи парламенту IX скликання було обрано новий Кабінет міністрів. Окрім Авакова, з попереднього уряду на своїй посаді також залишилися міністерка фінасів Оксана Маркарова.

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      Теги: Блокада Вугільна промисловість Поліція Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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