"Вовка п***абол": у Криму чоловіка засудили за мем про Путіна і лайки до проукраїнських дописів

У Сімферополі відбувся суд над чоловіком, який зарепостив собі на сторінку мем з Владіміром Путіним і підписом "Вовка п***абол". Його оштрафували на 70 тисяч рублів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про штраф за мем про Путіна

Так, п'ять років тому Назим Муждабаєв поставив "клас" мему про Владіміра Путіна, чим автоматично зробив репост допису собі на сторінку. Також два роки тому Муждабаєв ставив лайки до дописів, де було зображено прапор та національну символіку України.

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10 жовтня 2024 року Київський районний суд окупованого Сімферополя оштрафував його за це. У суді чоловік виправдовувався тим, що не пам'ятає, коли розмістив публікацію. Він зауважив, що вже її видалив, однак зрештою визнав свою провину.

Суд інкримінував порушення за статтею про поширення інформації, яка у непристойній формі ображає символи та органи влади Росії. Максимальний штраф для чоловіка міг скласти 100 тисяч рублів, однак суд встановив його на рівні 70 тисяч.

Як затримували Назима Муждабаєва: дивіться відео

Зазначається, що у Муждабаєва на утриманні троє малолітніх дітей і він ніде офіційно не працевлаштований.