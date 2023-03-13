"Перемогли Україну за 3 дні", – пропагандистка Симоньян вигадала перемогу Росії й війну з НАТО

Пропагандистка Маргаріта Симоньян видала нову абсурдну заяву. За її словами, Росія вже нібито перемогла Україну і зробила це ще в лютому 2022 року. Тепер же, за її словами, Москва нібито воює з НАТО.

Слова пропагандистки активно цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Симоньян зробила ще одну жалюгідну спробу виправдати російські провали.

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Які "перемоги" вигадує Симоньян

Маргаріта Симоньян в своїй уяві намалювала таку собі "перемогу" Росії за перші 2 – 3 дні повномасштабної війни. Мовляв, вони захопити Гостомель, де втратили елітні підрозділи десантників, нібито роззброїли Україну та все захопили. Дивина та й годі. З урахуванням того, що Київ захопити росіян не вдалося, так само як Чернігів, Суми й Харків. Пропагандистка забула, що окупантам довелося відступити з Півночі, бо їхні зусилля не давали результату.

Однак війна триває. За словами Симоньян, це нібито тому, що Росія "воює з НАТО". Так-так, тим самим НАТО, яке забороняє використовувати свою зброю для ударів по Росії, довго наважувалося надати Україні танки та зараз вагається щодо надання сучасних винищувачів. Але в уяві пропагандистки Росія воює саме з Альянсом. Вочевидь, Симоньян намагається вигадати бодай якесь пояснення для росіян, які відмовляються сприймати факт того, що під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом, Херсоном та на острові Зміїний їх перемогли українці.

Та цікаво ще одне. Якщо Росія нібито перемогла у перші дні і зараз "воює з НАТО", то чому окупанти вбивали мирних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Ізюма? Для чого завдають ракетних ударів по житлових будинках, вбиваючи мирне населення?

У грудні минулого року та ж сама Симоньян говорила, що Росія нібито перемога Україну за перший тиждень вторгнення і знову аргументом виступив захоплений Гостомель і той факт, що російські війська дійшли до околиць Києва. Те, що українські воїни відбили столицю, пропагандистка вже не згадувала.